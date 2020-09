Koronavirus ONLINE: V ČR platí nová omezení, 2309 nakažených za den a červená z Německa

Společnost Google na své mapové aplikaci Google Maps spouští nástroj, díky kterému se uživatelé budou moci podívat, jak je v jejich oblasti rozšířený koronavirus. Během tohoto týdne bude k dispozici na iPhonech a chytrých telefonech s operačním systémem Android.

To help you navigate the world safely, you'll start seeing information about new COVID cases in an area with data from sources like @nytimes, @JohnsHopkins, & @Wikipedia in a new layer on Maps.



Rolling out on iOS & Android, with more ways to stay up-to-date coming soon. 👍 pic.twitter.com/iWB02T0aAB