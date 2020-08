Koronavirus ONLINE: Tunisko vyhlíží první Čechy. A děti budou mít povinnou školu i na dálku

Dnes je Mezinárodní den mládeže. Světová zdravotnická organizace tuto příležitost využívá k tomu, aby vybídla všechny mladé světa k tomu, aby bojovali proti pandemii koronaviru. Právě mladí lidé dělají vrásky hygienikům, protože mívají častěji bezpříznakový průběh onemocnění covid-19 a více chodí do společnosti.

It's International #YouthDay!



WHO calls on youth around the 🌎🌍🌏 to take lead, take action and fight the #COVID19 pandemic for a better future.pic.twitter.com/rtaaZ8CJwp