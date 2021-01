Koronavirus ONLINE: Třetí vakcína míří do EU. A odpůrci opatření chtějí demisi vlády

Blatný čelil i dotazu na nový vládní TikTok a to, zda mu přijde vhodné pózovat na sociálních sítích ve chvíli, kdy umírají lidé a řeší se zpřísnění opatření. "To je vemi zvláštní otázka, protože to, co je cílem reklamy, cílem této formy propagace nebo kampaně, kterou inicioval Úřad vlády, a my jsme se k němu připojili, je to, že s pomocí těchto mladých lidí se dostane informace k jejich rodičům, prarodičům. Ten mediální zásah je obrovský, to jsou desítky a stovky tisíc sledujících. Já úplně nerozumím té kritice. Protože to není, aspoň z mého pohledu, kampaň pro vládu a nebo pro někoho, pózování na sociálních sítích, aby se člověk sám ukázal. To je snaha dostat informaci o očkování a epidemii mezi mladé lidí způsobem, který oni pochopí a který budou sdílet a který potom řeknou babičce: hele babi, já jsem viděla tady tohlencto, ono to opravdu má cenu. Toto je něco, co by spíš zasloužilo pochvalu než kritiku," odpověděl Blatný.