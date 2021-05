Koronavirus ONLINE: Skončí Arenberger? Babiš už má termín. A přes 100 tisíc registrací 35+

Německo plánuje děti od 12 let očkovat proti nemoci covid-19 nejpozději od srpna. Německý ministr zdravotnictví Jens Spahn v rozhovoru s deníkem Bild řekl, že kvůli tomu je nezbytné rezervovat pro děti očkovací látku od společností Pfizer/BioNTech. Tento preparát by ještě do konce května mohl získat souhlas Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) pro očkování dětí ve věku 12 až 15 let. Plány na imunizaci dětí, která bude stejně jako u dospělých dobrovolná, mezitím připravují i jednotlivé německé spolkové země.

„Cíl je, aby spolkové země daly školákům do konce srpna možnost nechat se naočkovat,“ řekl Spahn. Dodal, že vzhledem k úzkému okruhu vakcín, které nyní mohou souhlas EMA získat, je třeba pro děti vyhradit dostatečné množství látky od firem Pfizer/BioNTech.