Nečekané drama se odehrálo loni v červenci u Příchovic na Plzeňsku. Do potyčky se tu dostal koloběžkář Jan N. (47) a motorkář Antonín M. (†43). Toho měl Jan podle obžaloby zardousit! Z toho se teď zpovídá u soudu, kde pro něj žalobce žádá devět let za mřížemi.

Jan N. byl na oslavě na střelnici, odkud odjížděl domů na koloběžce. Na křižovatce ho motocyklista Antonín upozornil, že není osvětlený. Jan N. jel ale na koloběžce dál.

„Poškozený ho následoval na motorce a dvakrát jej uhodil do zátylku. Obžalovaný tak dvakrát spadl do příkopu,“ uvedla státní zástupkyně Věra Brázdová. Podle ní pak měl pak Jan N. zaútočit na motorkáře.

„Chytil jej do tzv. kravaty a rdousil, dokud nepřestal dýchat. Z místa pak odjel. V důsledku udušení zardoušením poškozený na místě zemřel,“ řekla Brázdová. Jan N. se tak před soudem zpovídá z těžkého ublížení na zdraví s následkem smrti.

Bezúhonný člověk

Jan N. nebyl dosud trestaný. Pracuje jako manažer prodejny a má rodinu. „Střelnici jsem opouštěl a těšil jsem se domů. Přišel motorkář a začal mi nadávat. Já mu řekl, ať jde do pr*ele a odjel jsem. On se za mnou rozjel a udeřil mě do zátylku. Spadl jsem na zem,“ líčil svoji verzi u soudu Jan N.

„On ale stál s motorkou na silnici. Podjel jsem mu pod rukou a chtěl jsem jet dál. On jel za mnou a zase mě udeřil do zátylku. Spadl jsem znova do příkopu. Opět tam stál. Jediná moje šance byla se bránit,“ řekl Jan N.

Myslel, že spí

„Tak jsem ho srazil z motorky. Začali jsme se prát. Dostal jsem se pod něj. Chytil jsem ho do kravaty, autem přijely nějaké holky a já jim řekl, že mě ten člověk napadl a je agresivní. Vysoukal jsem se z pod něj. Holky říkaly, že tam smrdí benzín, odtáhl jsem motorku. Řekl jsem jim, ať zavolají policii a já jel domů. Měl jsem dvě piva a nechtěl jsem mít opletačky s policií,“ uvedl Jan N.

„Když jsem toho chlápka pouštěl, chrápal. Myslel jsem, že jsem ho zklidnil, že kvůli alkoholu a drogám usnul. Byl jsem přesvědčený o tom, že spí. Měl 190 cm, vážil 110 kg. Jsem si jistý, že ležel zády na mě. Vylučuji, že bych ho držel kolem krku. Když jsem se zpod těla vysoukal, nedíval jsem se na něj,“ prohlásil Jan N.

Pláč u soudu

Při své výpovědi u soudu Jan N. také někdy plakal. „Uvědomuji si, že jsem vzal lidský život. Od té doby, co se to stalo, zažívám vězení na svobodě. Už jsem potrestaný na všech úrovních, kterých si já, mojí hlavou, dokážu představit,“ uvedl.

U soudu čelí obžalobě z těžkého ublížení na zdraví s následkem smrti, kde mu hrozí až 16 let vězení. Pozůstalí po motorkáři žádají odškodné v celkové výši 4,3 miliony korun. Státní zástupkyně žádá pro Jana N. nepodmíněný trest v rozmezí 8,5 až 9 let ve věznici se zvýšenou ostrahou. Jan N. je na svobodě, není ve vazbě. Soud pokračuje výslechy znalců a svědků.

VIDEO: Insta Crime Podcast: Lesní vrah vyhrál v „milionáři“ a začal zabíjet. Inspirovala ho prý Hepnarová.