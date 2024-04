Nechutný a bezcitný mord se dostal na stůl Krajskému soudu v Ostravě. Už jednou vraždící recidivista Karel M. (62) po hádce zabodl kumpána Dušana (†54). S dalším kámošem tělo hodil do fekální jímky a šel zas pít a koukat na televizi! Tělo se našlo až za dva měsíce. Verdikt? 20 let, nebezpečný socipat tak z lochu možná už nevyjde.

Pijatyka fuškařů v unimobuňce ve Sviadnově na Frýdecko-Místecku se v listopadu 2022 zvrhla v šílenou vraždu. „Dušan měl vypito, provokoval, nadával. On měl papíry na hlavu a chlast to zhoršoval. Poslal jsem ho pryč, ale on se vrátil. Došlo na pěsti, pak jsem si zašel pro ten lovecký nůž…,“ popsal začátek hrůzy obžalovaný Karel M.

Ten pak nožem s téměř 30 cm dlouhou čepelí zasadil bez milosti oběti tři rány. „Příčinou smrti byla proťatá plíce a plicní tepna,“ řekl žalobce Vít Legerský.

„Zabil jsem ho, pomoz mi ho uklidit,“ řekl potom kamarádovi Josefovi (42). Ten zuřícímu muži neřekl „ne“. „Aby nepíchl i mě,“ vysvětlil druhý žalovaný.

Hrob v jímce

Oba muži tělo naložili na stavební kolečko a zavezli k odpadní jímce. Do té ho vhodili a zaklapli víko. Pak se vrátili k chlastání a koukání na televizi. „Když jsme ho tam házeli, byla úplná tma. Za dne jsme se tam pak byli podívat. Tělo bylo pod hladinou, ale čouhaly nohy,“ popsal Josef M.

Video Video se připravuje ... Advokát Jaroslav Vašek obhajuje Karla M. (62), který je obžalovaný z brutální vraždy muže. Těla se zbavil v odpadní jímce. Michal Charbulák

Ten si tu hrůzu nenechal pro sebe a přes dalšího člověka se o všem dozvěděla policie. Mrtvý byl nalezen v jímce ale až dva měsíce po vraždě.

Pomáhat jsem mu nechtěl

O bezcitnosti Karla M. svědčí jeho odpověď na dotaz v přípravném řízení, proč raněnému muži nepomohl. „Nechtěl jsem tomu kreténovi pomáhat. Mohl si za to sám a stejně už bylo pozdě,“ odvětil.

Oba muži odmítli před soudem vypovídat, prohlásili však shodně vinu. Recidivistovi Karlu M. hrozil až výjimečný trest. Ten nepadl, verdikt 20 let nepodmíněně ho ale vzhledem k věku možná nechá za mřížemi doživotně. „Pomahač“ Josef M. vyfasoval podmínku. Rozsudek je nepravomocný.

Na svědomí má i družku

Karlovi M. výrazně přitížila jeho trestní minulost. V roce 1984 zavraždil svou přítelkyni a pokusil se zabít dalšího muže. Dostal tehdy 14 let.

Vraždou družky se bezcitný sociopat prý chlubil přátelům a nikdy nad ní neprojevil věrohodnou lítost. Ve vězení dokonce napadl člena vězeňské služby. Celkem má na kontě 15 odsouzení, včetně násilných činů.

Chlapeček (†12 dní) se dusil, matka ho léčila podle internetu, zemřel: Šest let za sobectví

Oběť chtěli na vojně oběsit!?

Bolestné okamžiky u soudu prožívala sestra zavražděného. „Bylo nás pět sourozenců. K Dušanovi jsem měla nejblíže. Pořád jsme se scházeli. Pak přišla ta hrůza na vojně. V rámci šikany ho tam chtěli oběsit. Sesypal se a začaly tím jeho psychické problémy, které řešil alkoholem,“ líčila.

„Chtěli jsme mu pomoci, najít práci, léčení, bydlení. On odmítl, že mu jeho způsob života nemáme brát. Přesto jsme spolu dál mluvili, kdykoli to šlo. Na mé narozeniny v prosinci vždy zavolal, ale před tím rokem a půl ne. Bylo to divné. Pátrání neproběhlo, neboť žil jako bezdomovec,“ plakala žena.