Blíženci

Práce je pro vás na prvním místě, ale ne vždy vám všechno vyjde. Rozhodně byste se kvůli tomu neměli vztekat, stejně to nemá cenu. Zůstaňte sami sebou a nepřekračujte hranice svých schopností a sil. Momentálně by se vám to určitě nevyplatilo.