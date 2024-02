Jen málo chybělo a pejskařka řešila vážný problém. Její fenka na procházce neváhala a na jeden kousek se vrhla. „Vzala jeden kousek do tlamy, ale na povel fuj, to vyplivla. Naštěstí. Ten vyplivnutý kousek tak divné cinknul. To mě zarazilo,“ popsala, jak na nástrahu přišla.

Když se žena trochu porozhlédla okolo, narazila na další, nakrájené kousky uzeniny, které byly prošpikované připínáčky! „Bylo to úplně čerstvé,“ podivila se.

Nejsou tam kamery

Rozzuření lidé přejí neznámému gaunerovi jen to nejhorší. Vypátrat ho ale asi zůstane jen v rovině přání. Sama Drahomíra se rozhodla prozatím případ nehlásit, ale využít k varování sociální sítě.

„Nejsou v těch místech žádné kamery, takže by to nejspíše nemělo smysl,“ míní s tím, že pozor by si neměli dát jen pejskaři, ale i rodiče malých dětí.

