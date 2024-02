Obrovskou vůli žít prokázal kříženec Benny (4) ze Šumperska. Zatím neznámý gauner ho několikrát střelil do hlavy a za živa ho zahrabal na skládce do hlíny. Těžce zraněný pes se dokázal z hrobu sám po téměř třech dnech vyhrabat! Pak ho úplně zuboženého našel náhodný kolemjdoucí. Život mu zachránili veterináři v Brně.

„Pes měl krvavou tlamu, z očí mu tekla krev a nedokázal vůbec chodit. Z čipu se podařilo zjistit, že se narodil v roce 2019 a je registrovaný na chovatelku, která je závislá na drogách,“ řekla předsedkyně Unie práv zvířat Diana Šlechtová.



Zachraňují oči

Bylo jasné, že těžce zraněný pes potřebuje specializovanou odbornou péči. „Jelikož máme výtečné zkušenosti s brněnskou klinikou Jaggy, kde je navíc možná i hospitalizace, volba byla jasná,“ pokračovala Šlechtová.

Tam se ukázalo, že Benny má v hlavě šest až sedm diabolek. „Ty ovšem nejsou tím největším problémem. Vypadá to, že by se měly zapouzdřit, horší je to s očima. Pokud se ty podaří dát do pořádku, může to být opět zdravý pes. Má totiž zdravé srdce, plíce, ledviny, játra i střeva, zkrátka všechny orgány,“ ujistila předsedkyně Unie práv zvířat.



Kde Benny skončí po rekonvalescenci, není zatím jasné.hlásí odhodlaně Šlechtová.

