„Jiřinka, jak jsme koťátko pojmenovali, bude muset podstoupit amputaci ocásku,“ řekla předsedkyně Charitativního kočičího spolku Kryšpín Lenka Němcová a dodala: „Je neuvěřitelné, jak je kotě i přes to, co si muselo vytrpět, nesmírně mazlivé.“



Operace byla naplánovaná na úterý. Lékařka ji ale na poslední chvíli musela odložit.vysvětlila Němcová.

Po sadistovi pátrají lidé přes facebook. „Hledáme svědky, kteří by pachatele dokázali identifikovat. Tehdy sedmitýdenní kotě bylo nalezeno 2. ledna u zastávky Dunajská ve Starém Lískovci. Pokud něco k případu víte, dejte nám prosím vědět. Předáme zprávu policii. Anonymitu zaručujeme,“ dodala Němcová.



Spálené tlapky do masa

Kotě mělo v době nálezu zlomený ocásek, opálené všechny hmatové fousky, spálený čumák, opálené ucho a tři tlapky až do živého masa. Byla hladová a dehydrovaná.

Lékaři vyloučili, že by se jí to mohlo stát bez zjevného lidského zavinění. Pachateli hrozí až šest let vězení.