Býk

Milí Býci, pracovní povinnosti vás nebaví a působíte znuděně. Dávejte si pozor na to, ať si toho nevšimne nadřízený, protože by vám to uškodilo. Zkuste se motivovat k lepším výsledkům a nic nepodceňujte. Smysl pro detail vám pomůže odhalit větší problém.