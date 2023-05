Vodnář

Je pravděpodobné, že se dostanete do křížku s šéfem. Nesplníte totiž jeho požadavky a on se bude zlobit. Ještě se můžete zachránit od nejhoršího a dát vše co hoří do pořádku. Pokud požádáte kolegy, tak vám pomůžou. Hlavně jim v ničem nelžete.