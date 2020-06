Koronavirus ONLINE: Skok o 202 případů v ČR. Merkelová nakupuje v roušce, v USA zavírají pláže

Šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek podpořil vládu u řešení situace společnosti Smartwings. „To řešení jsem akceptoval,“ okomentoval Kalousek novinku, že letecká společnost bude moci usilovat za záruky pro úvěry v programu COVID Plus. „Pokud je to systémový program, tak je fér, že se do toho můžou hlásit i dopravci a firmy cestovního ruchu,“ zmínil šéf poslanců TOP 09 v České televizi. Podle něj je důležité i to, že za záruku pro úvěr musí místo firmy žádat úvěrující banka.