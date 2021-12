Koronavirus ONLINE: Rodiče dětí 5+ je můžou hlásit k očkování. A dalších šest případů omikronu v ČR

Britský premiér Boris Johnson dnes varoval, že jeho země čelí „přílivové vlně“ koronavirové varianty omikron. Představil rovněž plány na urychlení očkování posilující dávkou vakcíny proti covidu-19, které má zvýšit odolnosti vůči omikronu.

„Každý způsobilý člověk ve věku minimálně 18 let v Anglii bude mít možnost dostat svou posilující dávku před Novým rokem,“ uvedl Johnson v televizním projevu. Původně měl být nejzazším termínem pro možnost dostat posilující dávku konec ledna. Předpokládá se, že očkování se urychlí také ve Skotsku, Walesu a Severním Irsku, píše agentura AP.

„Obávám se, že je nyní jasné, že dvě dávky vakcíny prostě nejsou dostatečné k zajištění takové úrovně ochrany, jakou všichni potřebujeme,“ uvedl Johnson. „Dobrou zprávou však je, že naši vědci jsou přesvědčeni, že s třetí dávkou, tedy posilující dávkou, dokážeme úroveň ochrany opět zvýšit,“ dodal.

Podle Johnsona zatím není jasné, zda omikron způsobuje mírnější příznaky. „A i kdyby to byla pravda, již nyní víme, že je natolik nakažlivější, že vlna omikronu v populaci bez posilující dávky by znamenala hrozbu takové úrovně hospitalizací, jež by mohla zahltit náš zdravotnický systém a bohužel by vedla k mnoha úmrtím,“ prohlásil premiér.