Koronavirus ONLINE: Prymula v ČR přitvrdil. Hospody zavřou ve 22:00, na fotbal nejvýš 2000 lidí

Zkrácená otevírací doba je velký problém hlavně pro bary a diskotéky. Mnoho z nich vůbec neotevře, nemá to podle nich cenu. Restaurace jsou většinou schopné opatření zvládnout, ačkoliv jim tržby klesnou. Provozovatelé se ale bojí úplného zavření podniků. Vadí jim také, že podobná rozhodnutí nechávají lidi v nejistotě a chování zákazníků se mění, zjistila ČTK. Restaurace a bary budou muset od čtvrtka kvůli šíření koronaviru zavírat ve 22:00, zatím musely mít hospody zavřeno až od půlnoci do 6:00.

Provozovatel čtyř klubů a diskoték v Liberci Martin Hřebík nechá podniky zavřené. „Je to nesmysl otevírat třeba na hodinu. Je to zlikvidované minimálně na 14 dnů,“ uvedl. Pořádat nebude ani koncerty, které chtěl mít jako náhradu za diskotéky v největším tanečním klubu v Liberci zvaném Lípa. Věří však, že krizi stejně jako na jaře překoná. „Přijde mi ale brutální zakázat a neříci, že to budeme nějak kompenzovat nebo pomůžeme,“ dodal. Už dříve musel propustit všechny zaměstnance a najímá je jen jako brigádníky. Za běžného stavu před koronavirovou krizí pro něj pracovalo až 75 lidí.