Koronavirus ONLINE: Přes 9000 případů v ČR. Všechny letní zájezdy ruší další cestovka

Více než sto celovečerních filmů, dokumentů i krátkometrážních filmů či debaty s režiséry Pong Čun-hoem či Guillermem del Torrem se budou od pátku zdarma vysílat na síti YouTube v rámci společného projektu dvou desítek filmových festivalů, z nichž řada musela kvůli pandemii zrušit své letošní ročníky. Do projektu s názvem We Are One: A Global Film Festival (Jsme jeden: Světový filmový festival) se zapojil i Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, který kvůli šíření koronaviru přesunul svůj 55. ročník z letošního na příští rok.