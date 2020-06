Koronavirus ONLINE: Přes 70 nakažených za den v ČR. Po Slovensku bude bez testů i Rakousko

Úplné otevření hranic z rakouské strany, které platí od čtvrtka, vítají na jihu Čech především lidé dojíždějící za hranice do zaměstnání. Podle nich by mohl být provoz na přechodech ještě plynulejší. Do zaměstnání do Rakouska jezdí především z pohraničí tisíce Jihočechů, uvádí sdružení Pendleři bez hranic. Rakouská strana hranice otevřela po zmírnění koronavirové epidemie. Čeští policisté budou při návratu stále kontrolovat, byť namátkově, zda lidé mají doklad o negativním testu na covid-19.

„Hlavní pozitivní posun vidíme v tom, že snad už definitivně odpadnou kolony na hranicích. Tím pádem bychom třeba opět mohli dokázat odhadnout čas, který potřebujeme na cestu do práce,“ řekl ČTK zástupce sdružení Pendleři bez hranic Jan Průha.

Dodal, že v minulých týdnech nebylo výjimkou, když na cestě do zaměstnání strávili lidé dobu o desítky minut delší než obvykle. Na hraničních přechodech se kvůli kontrolám tvořily i několikakilometrové kolony. „Nejhorší na tom bylo, že se nedalo předvídat, v jaký den a v jakou hodinu ty fronty budou. Kolony vznikaly dost různorodě,“ uvedl.