Koronavirus ONLINE: Pfizer pro děti od 12 let, obavy z velkého rozvolnění a požár nemocnice

Živnostníci budou moci o ošetřovné za duben a květen žádat od pondělí. Příjem žádostí potrvá do 30. června. Podpora bude jako v předchozích výzvách činit 400 korun za každý kalendářní den, vztahovat se bude na dobu od 6. dubna do 16. května. Rozpočet programu je 260 milionů korun, v případě potřeby bude zvýšen. Vyplývá to z informací zveřejněných dnes na webu ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), které program připravilo.

Pomoc je určena pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které musely kvůli uzavření škol a sociálních zařízení omezit podnikání kvůli péči o dítě do deseti let nebo handicapovaného člověka. Za stanovené období může každý živnostník podat jen jednu žádost, v případě, že si chce příspěvek nárokovat za více dětí, uvede je do jedné žádosti.