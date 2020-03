Návod jak se chovat v domácí karanténě:

Stát zavádí nová pravidla pro lidi, kteří mají podezření na nákazu koronavirem. Pacienti s příznaky mají volat na 112, kde s nimi záchranáři proberou nastalou situaci a vyhodnotí případnou nutnost vyšetření.

Lidé nemají chodit do ordinací. Náměstek ministra zdravotnictví Prymula na dotaz Blesk Zpráv vysvětlil, jak se mají lidé chovat v případné domácí karenténě.

„Pokud nastane domácí karanténa, tak člověk by měl být v oddělené místnosti, aby nekontaminoval prostor, ve kterém jsou další lidé, a měl by být zabezpečený základní servis, protože by neměl tento oddělený prostor opouštět, chodit například někam na nákup. Pokud by se nepodařilo toto zabezpečit, tak by ta karanténa musela probíhat v nemocnici.“