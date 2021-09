Koronavirus ONLINE: Nejvíc hospitalizovaných od poloviny června. Babiš: Covid končí, lidé se radují

Návrat do České republiky z Chorvatska a Rakouska se ode dneška ztíží lidem neočkovaným proti nemoci covid-19. Na takzvané mapě cestovatele se totiž přesunou z oranžové kategorie do červené, která značí vysokou míru rizika nákazy koronavirem. Ministerstvo zdravotnictví každý týden aktualizuje seznam zemí podle míry rizika nákazy na základě dat Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC).

V červené kategorii zemí s vysokým rizikem nákazy jsou s platností ode dneška Belgie, Bulharsko, Estonsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Island, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovinsko, Španělsko, Švýcarsko a Baleárské ostrovy. Při návratu ze země s vysokou nebo velmi vysokou mírou rizika je povinný PCR test v Česku nejdříve pátý a nejpozději 14. den po příjezdu. Do té doby musí být dotyčný člověk v samoizolaci. Před návratem do Česka se test vyžaduje pouze v případě, že člověk použije veřejnou dopravu. Platí také povinnost, vyplnit před cestou do Česka příjezdový formulář.