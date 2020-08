Koronavirus ONLINE: Karanténa ve Slovinsku, riziko v Chorvatsku a tragédie při repatriaci

Česko hlásí 389 mrtvých, koronavirem se dosud nakazilo 17 896 lidí, vyléčených je 12 698 a aktuálně nakažených je pak 4809. Za čtvrtek přibylo 215 potvrzených případů. Slovinsko v noci znovu zařadilo Česko mezi středně rizikové státy. Po vstupu do země je pro Čechy až na výjimky povinná dvoutýdenní karanténa. Tuzemské ministerstvo zdravotnictví varuje před rizikovými regiony i v Chorvatsku. U moře je to Splitsko-dalmatská župa. A tragédií skončil repatriční let, kterým se z Dubaje do Indie vracelo 191 lidí. Nejméně 14 jich zemřelo poté, co se stroj při přistání rozlomil. Dění kolem šíření nemoci sledujeme na Blesk.cz online.