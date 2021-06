Koronavirus ONLINE: Jen 190 případů za den v ČR, Polsko „zezelenalo“, Chorvatsko si polepšilo

Vicemistr Evropy z roku 1996 Patrik Berger doufá, že fotbalové Euro se už nikdy nebude hrát po celém kontinentu a v 11 zemích jako letos. „Těším se. Ale myslím, že takhle rozházené Euro je i pro fandy blbé. Já upřednostňuji, aby to bylo v jedné zemi. Má to určitě lepší atmosféru. Udělali to tak, jak to udělali. Doufám, že už to takhle nikdy dělat nebudou,“ řekl novinářům Berger.

Některé země včetně české reprezentace mají během Eura i vzhledem k opatřením proti koronaviru základnu doma a k utkáním budou létat. „Je to divné. Já si pamatuji, že když jsem byl na Euru, celá země tím žije. Jsou tam fandové z celé Evropy, je to úplně něco jiného. Létat domů a pak na zápas, to je, jako kdyby to byla kvalifikace nebo nějaký přátelák. Není to úplně nejideálnější řešení,“ poznamenal Berger.