Koronavirus ONLINE: Jágr i Babišova Vivien v nepřízni expertů. A respirátory zůstávají

Epidemie koronaviru v Česku stagnuje. Za čtvrtek přibylo 203 případů, o 10 víc než před týdnem. Respirátory v MHD nebo obchodech budou dál povinné, rozhodla vláda, ale lidé se zdravotním omezením je na základě lékařského potvrzení budou moci nahradit rouškou. Od soboty nemusí mít děti od šesti do 12 let test před návratem z dovolených ze zemí s vysokým či velmi vysokým rizikem nákazy covidem-19. Vláda kývla na návrh, aby státní zaměstnanci očkovaní proti covidu získali dva dny placeného volna navíc. A experti v Česku nedoporučují použít vysokou hladinu protilátek jako doklad bezinfekčnosti, hodilo by se to například hokejistovi Jaromíru Jágrovi nebo dceři premiéra Andreje Babiše (ANO) Vivien. Dění kolem pandemie koronaviru sledujeme na Blesk.cz online.