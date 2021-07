Koronavirus ONLINE: Izrael nabídne seniorům třetí dávku vakcíny. A vláda bude řešit děti

Dovolenkáři, pozor! Lex voucher brzy skončí. Do kdy a jak je možné využít státem chráněné poukazy? Čtěte ZDE

Lidé by se měli podívat na to, jaký voucher vlastně mají a jaké mají možnosti v případě lex voucheru do 31. srpna. Podle prezidenta Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Romana Škrabánka by se měli klienti cestovkám před koncem této lhůty ozvat. „Měli by zažádat o peníze a uvést aktuální platební údaje. Nemůžeme pracovat s rok starými údaji. Mnoho lidí také platilo přes platební kartu,“ řekl na dotaz Blesk Zpráv, jak mají nyní klienti s lex voucherem postupovat.