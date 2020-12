Koronavirus ONLINE: Ivana Zemanová předala roušky. Na ČR znovu vrčí PES, hospody zavřely

Poslanec ODS Vojtěch Munzar kritizoval vládní opatření proti covid-19, označil je za chaotické. Vládu pak nazval směšnou.

„Minulé pondělí jste zakázali stáčení piva do PET lahví s sebou z restaurací, abyste toto opatření nahradili za pár dnů naprostým zákazem prodeje rozlévaných a připravovaných nápojů v restauracích. To jste druhý den opravili zákazem prodeje do kelímku, abyste po pár dnech to sami označili za nesmysl,“ řekl Munzar.

„Pane poslanče, no já tomu rozumím, co tomu říkáte, ono, víte, to je situace, kde možná jsme byli strašně vstřícní, protože pokud by se zakázaly vánoční trhy, jak je to v Rakousku, Německu, Polsku, Maďarsku nebo na Slovensku, tak bychom si odpustili ten postup od toho zákazu prodeje jídla a alkoholu..“ reagoval premiér Andrej Babiš (ANO)

