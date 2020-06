Koronavirus ONLINE: Fotbalisté doplatili za jízdu bez roušek. A akce pro 1000 lidí se vrací

V Africe se zrychluje šíření koronaviru. Oznámila to Světová zdravotnická organizace (WHO) a upozornila, že trvalo 98 dní, než se na kontinentu nakazilo 100 000 lidí, a pouhých 18 dní, než se počet infikovaných zdvojnásobil.

Virus, který do afrických měst na začátku zavlekli cestovatelé z ciziny, se nyní šíří do venkovských oblastí. Tam přitom není k dispozici vybavení ke zvládnutí případů, které potřebují intenzivní péči, řekla Matshidiso Moetiová, jež v rámci WHO odpovídá za oblast Afriky.

Nejvíc případů má stále Jihoafrická republika, kde je 55.000 nakažených. Nejhorší je situace v provinciích Západní a Východní Kapsko. „Hlavně v Západním Kapsku je hodně případů nákazy i úmrtí, vývoj je tam podobný jako v Evropě a v USA,“ řekla Moetiová.