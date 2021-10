Koronavirus ONLINE: Do hospody postačí samotest. A kopance kvůli roušce na benzince v Německu

Zástupci školských asociací nesouhlasí s návrhem ministerstva zdravotnictví, aby děti starší 12 let nosily ve výuce roušky. Větší smysl by podle nich ve školách mělo testování na covid-19. Hranici 12 let pro nošení roušek označili za problematickou, protože ve třídách jsou různě staré děti a nákaza koronavirem se šíří i mezi mladšími. Zatím se podle nich také vůbec nehovořilo o tom, jaká opatření by v případě zavedení roušek ve výuce měla platit pro tělocvik. ČTK to řekli předseda Unie školských asociací CZESHA Jiří Zajíček a šéf Asociace ředitelů základních škol Luboš Zajíc.

„Myšlenka roušek od 12 let se nám vůbec nelíbí, protože když se podíváte na to, jak se celospolečensky ta pravidla dodržují, nebo spíš nedodržují, tak ve školách se snažíme to dělat poctivě, pořádně a budeme zase první, kteří to odskáčou se vším všudy,“ uvedl Zajíček. Poukázal na to, že například v restauracích mnoho lidí roušku nenosí, ačkoli podle nařízení si ji tam mohou sundat pouze při jídle a pití.