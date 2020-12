Koronavirus ONLINE: Do Česka se vrací přísná opatření. A dorazila první várka vakcín

Autor: ČTK, trm, Darina Jíchová, simao, kal, Mii, for, sova, kso -

Česko se s nedělí vrací do nejpřísnějších protiepidemických opatření. Zavřít musí většina obchodů i služeb, prodlouží se zákaz nočního vycházení a lidé musí omezit setkávání. Restrikce mají zatím platit do 10. ledna. Do Česka v sobotu dorazila první várka vakcín proti covid-19, očkování začne v neděli. Index PES se již devátý den drží v pátém stupni, poklesl ale z 81 na 76 bodů. Za poklesem indexu stojí snížení tzv. reprodukčního čísla, které udává průměrný počet dalších nakažených od jednoho pozitivně testovaného, ze zhruba 1,22 na 1,05.. Dění kolem pandemie koronaviru sledujeme na Blesk.cz online