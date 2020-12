Koronavirus ONLINE: Dalších 19 500 vakcín míří do Česka. A Prymula vysvětlil „lepší“ data

V Norsku, na portugalském ostrově Madeira a v Jordánsku dnes zaznamenali první případy nové a zřejmě nakažlivější mutace koronaviru, která se poprvé objevila v Británii. Ve všech třech zemích se jedná o osoby, které nedávno přicestovaly ze Spojeného království, informovala agentura Reuters.

Norsko již před několika dny prodloužilo až do 29. prosince zákaz přímých letů do Británie. Dva nakažení lidé však přijeli do země ještě před začátkem omezení cest a úřady se nyní snaží najít všechny, kteří s nimi od té doby přišli do kontaktu.