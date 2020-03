V Olomouckém kraji dnes končí poslední turnus jarních prázdnin, z dovolených se vrací především rodiny z Přerovska. V kraji jsou v domácí karanténě desítky lidí, kteří se vrátili z rizikových oblastí.

"Zatím se to nemění. Z desíti lokalit v regionu Lombardie a Benátska víceméně už nemáme konkrétní lidi, protože ta místa už jsou uzavřena. Jsou to spíše dotazy z pobytu na horách. Máme informace, že na horách je to v pořádku. Doporučujeme lidem, aby byli normálně v procesu, ale aby sledovali svůj zdravotní stav. V případě rozvoje zdravotních příznaků ve smyslu nachlazení, bolest v krku, zvyšující se a neustupující teplota, dýchací potíže, by měli kontaktovat svého lékaře nebo nás," doplnila hygienička Lenka Pešáková.

Podle ředitelky protiepidemického odboru olomoucké krajské hygienické stanice Růženy Haliřové nejsou hygienici schopni podchytit všechny příjezdy, protože lidé využívají různé dopravní prostředky.

"Je potřeba nějaké odpovědnosti a evidence. Po příjezdu by se měli hlásit u svého lékaře, který bude vědět, že má ve svém rajónu osobu, kterou by měl případně hlídat," uvedla Haliřová. Poukázala na to, že lidé chystající se na zahraniční dovolenou by měli zvážit nejen obavu z nákazy, ale i to, že se mohou dostat do oblastí, které by mohly být uzavřeny.