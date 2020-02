Epidemie koronaviru má dopad i na hudební branži. Punková skupina Green Day na sociálních sítích oznámila, že odkládá své turné po Asii právě kvůli šíření nákazy.

We have unfortunately made the difficult decision to postpone our upcoming shows in Asia due to the health + travel concerns with coronavirus. We know it sucks, as we were looking forward to seeing you all, but hold on to your tickets we’ll be announcing the new dates very soon.