Koronavirus ONLINE: Čech v Indii je na tom zle, Poláci ho evakuují. A očkování lidí 45+ od úterý

Člověk by neměl zbytečně váhat a přihlásit se na očkování. Uvedl to ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) v pořadu Partie. Podle něj by měla být dostatečnou motivací í výhoda v podobě snazšího cestování. „Kdo bude třeba chtít do zahraničí, tak některé státy už uvedly, že by jim mohla stačit jedna dávka. Že by spadal pod tu ochranu. (...) Apeluji na každého, aby si to očkování co nejdříve zařídil,“ řekl v televizi Prima.

Podle ministra vláda dělá vše pro to, aby byla vakcína dostupná od června všem.