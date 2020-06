Koronavirus ONLINE: Babiš a Petříček narychlo znovu svolali tiskovku. Hranice jsou otevřené

„My budeme pracovat hlavně na tom, aby naši občané, kteří žijí v těchto zemích trvale, když navštíví rodinu u nás doma, aby nepotřebovali ten test na koronavir nebo jiné dokumenty,“ zmínil Andrej Babiš (ANO) na vládní tiskovce.

Okomentoval i hrozící 2. vlnu pandemie. „Všichni o tom mluví a nějak se strašíme. Já si myslím, že bychom se neměli strašit. Když si vezmeme, co se děje v Karviné, tak samozřejmě ten nárůst je tam velký, je to lokální infekce, těch lidí je asi 370, nikdo neskončil v nemocnici. My jsme připraveni na to, protože samozřejmě na ten vir jsme nebyli připraveni. I včera v parlamentu - opozice chce od nás nějaký plán... No plán je takový, že každý den to sledujeme, ta chytrá karanténa 1.0 funguje, chytrá karanténa 2.0, kde je ta eRouška, dokonce dostala nějaké mezinárodní ocenění. Je to skutečně aplikace, která je skvělá. Teďka dokončujeme immunity pas, teďka přišla jedna IT firma s covid pasem. Snažíme se pracovat dále na aplikacích jednak, abysme byli připraveni, když by přišla 2. vlna, ale samozřejmě i pro naše lidi, kteří budou cestovat do zahraničí, se připravují nějaké aplikace,“ uvedl premiér Babiš.

„Naši lékaři doporučují, aby se lidi očkovali proti chřipce, to je důležité, ale náš hlavní úkol je, abychom zvládli ekonomickou krizi, která tady samozřejmě je a ta se týká celé Evropy,“ dodal Babiš.