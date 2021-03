Koronavirus ONLINE: AstraZeneca v potížích napříč Evropou. A nakažená premiérka

Estónská premiérka Kaja Kallasová má pozitivní test na koronavirus. Oznámila to na svém účtu na twitteru. „Až do uzdravení zůstanu doma. Naštěstí mi e-Estonsko umožňuje pokračovat v plnění svých povinností virtuálně. Zůstaňte zdravý!“ vzkázala.

This evening I tested positive for COVID-19. I will remain at home until my recovery. Fortunately e-Estonia enables me to continue fulfilling all the tasks of the head of government virtually. Stay healthy!