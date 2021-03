Koronavirus ONLINE: AstraZeneca opět snížila dodávky EU. A ministr zdravotnictví náhle končí

V ordinaci praktického lékaře Jiřího (46) v Hulíně zvoní telefon nepřetržitě. V čekárně sice najdeme méně pacientů, těch, kteří volají, je ale mnohem více. Celkový počet vyšetřených lidí je tak vyšší než dříve.

Při telefonování je pro lékaře náročné se především rychle rozhodnout o dalším postupu, jak pacienta léčit. Musí určit, zda ho nechat doma, nebo poslat do nemocnice. V případě covidu to může být i rozhodování o životě a smrti. Blesk Zprávám se lékař prozradil, jak zvládá pracovní zátěž v ordinaci a jak se dívá na zapojení praktiků do očkování.

