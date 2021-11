Koronavirus ONLINE: 40 mrtvých za den v ČR. A na cestu do USA musí mít Češi očkování i test

Zejména na podporu zdravotnictví a integrovaného záchranného systému, ale také na potravinovou a materiální pomoc pro nejchudší obyvatelstvo půjde více než osm miliard korun z peněz EU určených na posílení schopnosti členských států reagovat na krizi související s pandemií covidu-19 (REACT-EU). To je proti původním předpokladům o tři miliardy korun více. Využití druhé části prostředků z nástroje REACT-EU dnes schválila vláda. ČTK to sdělil mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Vilém Frček.

„Díky pomoci z REACT-EU získá Česko dohromady až 29,5 miliardy korun – v první vlně to bylo 21,3 miliardy korun a nyní nově dalších zhruba 8,2 miliardy korun. Tyto peníze budou směřovat opět zejména do Integrovaného regionálního operačního programu 2014-2020, a to přímo na podporu nemocnic a integrovaného záchranného systému,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO).