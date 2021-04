Koronavirus ONLINE: 3229 případů za úterý. A Česko pomůže zbídačené Indii

V Polsku se žáci prvních tří ročníků základních škol budou moci od příštího týdne vrátit do škol, oznámil dnes ministr zdravotnictví Adam Niedzielski. Vzhledem k situaci s šířením koronaviru v zemi je ale ještě předčasné obnovit vyučování ve školách v plném rozsahu, připustil. Nejmladší žáci se vrátí do škol v úterý 4. května; na pondělí totiž v Polsku připadá státní svátek.

„Soudím, že od příštího úterý se dětí z prvních až třetích tříd už vrátí do školy. Máme tu jednu pochybnost, kterou za chvilku rozhodneme: zda to bude v celé zemi, anebo zda několik regionů bude mít hybridní výuku. Ale i to v podstatě znamená, že děcka z první až třetí třídy se vrátí do škol,“ řekl ministr rozhlasové stanici RMF FM.