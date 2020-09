Koronavirus ONLINE: 19 mrtvých za jediný den v ČR. A do Tuniska zřejmě jen s testem

V Česku ve čtvrtek začala platit nová omezení, která po nástupu oznámil ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO). Restaurace a bary musí zavřít ve 22:00, na venkovních akcích může být jen 2000 sedících diváků, na vnitřních maximálně tisícovka. Během adaptačních kurzů se stovkami vysokoškoláků u Máchova jezera se v září nakazilo nejméně 116 lidí, uvedl iRozhlas.cz. Na cestu do Rakouska budou Pražané od příštího týdne potřebovat negativní test. A potíže čekají řejmě i tisíce Čechů, kteří mají namířeno do Tunisko. Severoafrická země chce od pondělí zrušit výjimku pro organizované zájezdy, jejichž účastníci dosud nemuseli po příletu do země předkládat negativní test, informovalo ministerstvo zahraničí. Počet případů v Česku dál roste, do čtvrtečního podvečera odhalily laboratoře dalších 1286 nakažených. Ve středu s nemocí covid-19 zemřelo 19 lidí, což je vůbec nejvíc za jediný den od začátku epidemie. Dění kolem šíření nemoci sledujeme na Blesk.cz online.