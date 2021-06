Koronavirus ONLINE: 131 případů za úterý v Česku. A Slováci se zbavují Sputniku, dají ho i darem

V loňském roce globální ekonomika klesla o 3,5 procenta, protože pandemie covidu-19 vedla k celosvětovému omezení aktivity podniků i pohybu lidí. Světová banka loni v dubnu spustila program, který má za cíl „zkrátit dobu potřebnou k oživení, vytvořit podmínky pro růst, podpořit malé a střední podniky a pomoci ochránit chudé a zranitelné“.

Do konce letošního června by mělo být v rámci programu na pomoc rozvojovým státům poskytnuto až 160 miliard dolarů (zhruba čtyři biliony korun). Loni v říjnu banka z tohoto balíčku vyčlenila rozvojovým zemím 12 miliard dolarů (280 miliard korun) na pomoc s nákupem a distribucí vakcín proti koronaviru. Letošní růst světové ekonomiky by měl podle zpřesněného odhadu Světové banky být 5,6 procenta a měl by tak být nejrychlejší od roku 1973, kdy činil 6,6 procenta. Podle SB je to dáno především příznivým vlivem očkování proti covidu-19 a rozsáhlými stimulačními programy v bohatých zemích.