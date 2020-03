„Výrobní firmy jsou nervózní z toho, že to, co se nestihne vyrobit podle plánu do června, tak už se nestihne do konce roku, takže tím pádem je odepsaný rok,“ řekla v Epicentru Eva Svobodová, šéfka Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

„Firmy jsou nervózní, ale snaží se chovat realisticky. Zavádějí různá opatření. My apelujeme na to, aby ten hlavní bod jejich zájmu byla skutečně prevence ve firmách proti šíření koronaviru, případně aby se karanténa skutečně dodržovala, nebo aby firmy byly připraveny na to, jak prakticky nastavit provoz, pokud by ta situace nastala,“ připojila Svobodová.

„Je třeba uklidnit zaměstnance, říct, že ta firma má plán, počítá s tím, že kdyby tato situace nastala, má připravené postupy. Ví, kdo přebírá zodpovědnost, kdo se bude starat o služební auta, kdo bude střežit majetek,“ řekla Svobodová.