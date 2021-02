Koronavirus ONLINE: 10 165 nakažených za den v ČR a Babiš se chystá na konec nouzového stavu

Za úterý v Česku přibylo 10 165 nakažených, rizikové skóre PES bylo i ve středu na 71 bodech. Přes 10 tisíc nakažených tak přibylo poprové od poloviny ledna. Vláda bude Sněmovnu žádat o prodloužení nouzového stavu do 16. března, tedy opět o 30 dní. Podporu pro to zatím nemá. Premiér Andrej Babiš (ANO) letí jednat o koronaviru i vakcíně Sputnik V tentokrát do Srbska, zároveň uložil ministrům řešit, co nastane, pokud Sněmovna neumožní prodloužit nouzový stav. Dění kolem pandemie koronaviru sledujeme na Blesk.cz online.