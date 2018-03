Měsíc od Kuciakovy vraždy: Na co se zatím přišlo a jak to změnilo Slovensko

Rodina o smrti mladé dvojice věděla už od neděle, kdy jejich těla objevila policie. Kuciak skončil s dvěma zásahy do srdce, našli ho na schodech do sklepa. Kušnírová byla střelená do hlavy, její tělo leželo v kuchyni. Pár s rodinou a přáteli přestal komunikovat ve středu 21. února, předpokládali, že mají nabitý program. V neděli už to ale rodině přišlo podezřelé, proto kontaktovala policii.

Od počátku vyšetřování oznámil policejní prezident Tibor Gašpar, že jejich smrt souvisí s Kuciakovou investigativní činností. „Všichni, kteří přišli do kontaktu se zavražděnými, budou předvoláni k výslechu,“ uvedl Gašpar. Již první den vyslechli 20 svědků, dnes jich je už mnohonásobně víc.

Mezi prvními byl předvolán podnikatel Marián Kočner, který dříve Kuciakovi vyhrožoval. Přestože na něj novinář podal trestní oznámení, policie se tím nikdy nezabývala. Po Kočnerovi byl na policii i další podnikatel Ladislav Bašternák, oba dva Kuciak vinil z daňového podvodu.

Nejasnosti během vyšetřování

Vyšetřování Kuciakovy vraždy je nejrozsáhlejší akcí v historii novodobého Slovenska. Nicméně ani po měsíci nejsou veřejnosti známé žádné „horké“ stopy. Neustále se pracuje jen s tím, že motivem je Kuciakova novinářská práce. Gašpar kromě toho oznámil, že mají i jiné verze události, ale podrobnosti nespecifikoval.

Už teď se ale objevilo několik chyb vyšetřovatelů. Tou první je čas smrti obětí. Přivolaný patolog ji stanovil na pátek 23. února, policie ale stále operuje s tím, že k vraždě došlo mezi středou a nedělí. Policie tuto nesrovnalost schovává za výmluvou, že těla na místě ohledával běžný patolog a ne soudní znalec. Další jejich výmluva zněla, že se lékař nechal ovlivnit místem činu. Proti tomu se postavili soudní lékaři. „Takhle se ospravedlňovat nemůžou,“ uvedl jeden z odborníků.

Otázky vzbuzuje i to, že se v pondělí ve Veľké Mači objevil Róbert Krajmer, ředitel Národní protikorupční jednotky NAKA. Krajmer je přes manželku napojen na Norberta Bödöra, syna podnikatele Miroslava Bödöra, který byl také několikrát obviněný z daňového podvodu. Policie Krajmerovu přítomnost na místě činu popřela, novináři však předložili důkazy, které ji potvrdily. „Byl tam z policejních důvodů, které souvisí s vyšetřování,“ uvedl nakonec Gašpar.

Informační embargo

Čtvrtý den vyšetřování bylo na případ uvaleno informační embargo, rozhodl tak generální prokurátor Jaromír Čižnár. Ještě před tím ale vystoupil Gašpar s prohlášením. „Byly zjištěny nové informace. Podle zdrojů se v pátek dohadovaly dvě osoby podezřívané z prodeje drog o tom, že si mají vzít zbraně a jet do Veľké Mači,“ v té době ale bylo už jasné, že k vraždě Kuciaka a Kušnírové došlo o dva dny dříve.

Tuto domněnku potvrdil i následný postup policie, která si od místních vyžádala záběry kamer ze středy 21. února mezi 17 a 22 hodinou. Dále se ukázalo, že policie nezajistila vražednou zbraň. Prokuratura pak zrušila informační embargo.

Vražedná zbraň

Není jasné, proč pachatel kolem obětí nechal rozházené nevystřelené náboje. Zatím existují dvě možné varianty vysvětlení: je to vzkaz pro Kuciakovy následovníky, aby nepokračovali v jeho práci, nebo je tam vrah nechtěně rozsypal. Expertiza potvrdila, že Kuciaka a jeho přítelkyni zabila stejná zbraň. Hospodářské noviny dokonce informovaly o tom, že by mohlo jít o domácky vyrobenou plynovou pistoli. Tyto zbraně mají problém s vyhazováním nábojů, což by vysvětlilo, proč byly nábojnice kolem těl.

Rodiny obětí, odborníci, veřejnost a vládní opozice žádají, aby se do vyšetřování dvojnásobné úkladné vraždy zapojil mezinárodní tým, který by garantoval nestrannost. Čižnár požádal o pomoc italskou vládu, nyní se vyjednávají podrobnosti jejich zapojení do šetření.

Slovenští Italové a ’Ndrangheta

Kuciak ve svém posledním článku pracoval na tématu italských podnikatelů, kteří se usídlili na východním Slovensku, informovali o tom Kuciakovi kolegové. Pár dní po jeho smrti byla rovněž publikována jeho poslední práce. Italové se věnovali především zemědělství a fotovoltaice, na které dostávali velké státní dotace.

Jeden z Italů, Antonino Vadala, figurujících v Kuciakově článku, měl kontakty na kalábrijskou mafii ’Ndrangheta. Vadala zároveň úzce spolupracoval s lidmi z okolí expremiéra Roberta Fica. Konkrétně s jeho asistentkou a milenkou Máriou Troškovou a bývalým tajemníkem Bezpečnostní rady SR Viliamem Jasaněm. Nebyli ale jediní, Vadala byl napojený na mnoho politiků ze strany Smer-SD. Policie Vadalu a několik jeho příbuzných zadržela.

Nejblíže měl Vadala k Troškové. Ta nejdříve pracovala v jeho firmě a posléze spolu oba dál spolupracovali. Měli mezi sebou podle všeho až „sourozenecký vztah“. Vadala na policii však o Troškové odmítl mluvit. K jejich vztahu se vyjádřila až matka Troškové. „Byli do sebe zamilovaní, chtěli se vzít. Rozešli se náhle a on si pak našel nějakou Italku, Mária už s ním pak nemluvila,“ uvedla v rozhovoru s Novým časem Mária Trošková starší.

Vadala ve vazbě

Italský podnikatel od zveřejnění Kuciakova nedokončeného článku popírá, že by měl cokoliv společného s ’Ndranghetou. „Byl to pro mě naprostý šok. Nikdy v životě, ani v Itálii, ani na Slovensku, mě předtím nespojovali s mafií,“ řekl pro východoslovenské noviny Korzár. Důkazy, které předložil Kuciak, jsou ale jasné. Navíc se shodují s tím, co o Vadalovi a jeho bratrech ví italská policie.

Policie musela Vadalu a jeho bratry propustit z vazby, 13. března ho ale znovu zatkli, tentokrát na zatykač, který vydal benátský soud. Zadržen byl pro spolupráci na pašování drog z Jižní Ameriky do Evropy. Italové žádají o jeho vydání, slovenský soud zatím přezkoumává všechny důkazy.

Novináři #AllForJan

Kuciakova smrt otřásla novinářským světem. Je to vražda dalšího novináře, ke které v Evropě za posledního půl roku došlo. V říjnu zahynula maltská blogerka a novinářka Daphne Caruanová Galiziová. Útočníci jí dali do auta bombu a ona zemřela při explozi. Zástupci zahraničních novinářů se sešli s Ficem, jednání ale skončilo slovní přestřelkou v novinách.

Ředitel organizace Novináři bez hnanic Christophe Deloire požádal Fica, aby se novinářům omluvil za své urážky. Expremiér tvrdí, že k omluvě vyzván nebyl, a to i když Deloireho slova potvrdili zbylí účastníci schůzky. Reportéři nakonec vytvořili mezinárodní investigativní tým, který pod heslem #AllForJan pokračuje v Kuciakově práci. Kromě slovenských novin a televizních stanic se zapojil také například Český rozhlas, švýcarský Blic, polský Onet a německý deník Die Welt.

Na východě nic není, podle Fica

Dlouholetý premiér Robert Fico stejně jako jeho strana Smer-SD z počátku šetření nevyvozovali žádnou politickou zodpovědnost za Kuciakovu vraždu. První krok učinil až Ficův ministr kultury Marek Maďarič, který oznámil svou rezignaci. „Po tom, co se stalo, si neumím představit, že dál budu pokojně sedět v ministerském křesle,“ konstatoval. Jako další oznámil odchod šéf expremiérovy kanceláře Roman Šipos.

Veřejnost pobouřilo také to, že Fico nijak nejednal, když vyšla najevo spojitost mezi Vadalou, Jasaněm a Troškovou. Oni sami však svou funkci opustili. Fico pak nabídl 25 milionů korun (1 milion euro) za jakoukoliv informaci, která pomůže dopadnout vraha. Peníze si během živě promítané konference nechal vyložit na stůl.

Na Slovensku ve spojitosti s Kuciakovou vraždou vypukla politická krize a lidé začali vycházet do ulic a požadovat odchod Fica, ministra vnitra Roberta Kaliňáka a policejního prezidenta Gašpara. Prezident Andrej Kiska následně zahájil hovory s představiteli politických stran, situace měla podle něj pouze dvě řešení: zásadní rekonstrukci vlády, nebo předčasné volby.

Fico následně vystoupil s prohlášením, že Kiska je spolčený s americkým miliardářem maďarského původu Greorgem Sorosem. Sorose nazval „ničitelem národů“, svou konspirační teorii podložil tím, že Soros a Kiska se sešli v rámci valného shromáždění OSN v září 2017. „S Kiskovým jednáním nemám nic společného,“ bránil se Soros. Expremiérovi přišlo také podezřelé to, že odznáčky s heslem #AllForJan byly vytištěné příliš rychle.

Vadily mu i spěšně zorganizované protesty. „Premiér poukazuje na to, jak profesionálně jsou pochody zorganizované. Myslí to jako kritiku, my to bereme jako kompliment,“ uvedl Peter Nagy, organizátor pochodů Za slušné Slovensko. Fico v jednom případě obvinil demonstranty, že chystají násilnosti. Poukázal na to, že u úřadu vlády už mají připravené kamenné kostky. Ty tam ale už v srpnu nechal jeden z restaurátorů.

Situaci přijela do země prozkoumat i delegace europoslanců, zajímali se především o působení mafie na východě státu. „Představa, že by mafie měla zájem o východní Slovensko, je absurdní, vždyť tam nic není,“ prohlásil Fico.

Koalice zachována

Ficova vláda tlak veřejnosti nakonec neustála, moc ale zůstala v rukou stejné koalice. Strůjcem tohoto řešení byl předseda Most-Hídu Béla Bugár. Jeho strana mezi prvními požadovala Kaliňákovo odstoupení. V době Kuciakovy vraždy byl Bugár na dovolené, na Slovensko se ale vrátil a účastnil se jednání s Ficem a představiteli koalice. Fico odmítl mluvit o předčasných volbách, chtěl udržet koalici. Za této podmínky také podal demisi. Dále požadoval, aby jeho nástupcem byl někdo ze Smeru-SD.

Místo Fica Pellegrini

Dvě největší opoziční strany Svoboda a solidarita a Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti byly od začátku pro předčasné volby, ale v parlamentu se jim nepodařilo získat nadpoloviční většinu. Kiska tedy pověřil sestavením kabinetu Petera Pellegriniho z Ficova Smeru-SD. První pokus mu ale nevyšel. Kiskovi se nelíbil především navrhovaný ministr vnitra, kterým se měl stát syn muzikanta a frontmana skupiny Elán Jozef Ráž mladší.

Na post ministra vnitra nakonec nastoupil Tomáš Drucker. Ministryni spravedlnosti Luciu Žitňanskou nahradil Gábor Gál, ministrem zdravotnictví byla jmenována Andrea Kalavská a ministryní kultury se stala Ľubica Laššáková. V čele vlády stanul Pellegrini.

„Za slušné Slovensko“

Vražda Kuciaka a jeho přítelkyně pohnula celou zemí. Desetitisíce lidí se shromáždily nejen při protivládních demonstracích, sešly se také, aby uctily Kuciakovu památku. Na spoustě míst byla vytvořena pietní místa, která připomínají mladý pár, novináře Kuciaka a archeoložku Kušnírovou. „Nepotřebujeme se dívat na balíčky s penězi. Slovensko se potřebuje semknout a vrátit se k lidským hodnotám,“ hlásal kněz na pohřbu Kušnírové.

Po celém Slovensku, ale i ve světě demonstrovali lidé proti tehdejší vládě. Skandovali hesla jako „Nechceme zpátky 90. léta“, „Za slušné Slovensko“ a zvonili klíči. Po jmenování nové vlády organizátoři zrušili poslední chystaný protest. „Představovali jsme hlas slovenského lidu a jsme hrdí na to, čeho jsme dosáhli,“ uvedla sedmičlenná skupina organizátorů. Slováci, kterým se nelíbí kabinet založený na stejné koalici, se však chystají v protestech pokračovat.