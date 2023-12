Silvestr ONLINE: Nápor turistů v Krkonoších! A Rakušané opět řeší zakázané rachejtle z Česka

Vicepremiér Vít Rakušan (STAN) se pustil do silvestrovského bilancování - a nebyl zdaleka jen optimistický. „Kdybychom přinášeli jen samá skvělá řešení, možná by to nakonec samo o sobě stačilo. Jenže to se neděje,“ připouští ohledně počínání Fialovy vlády.

Podle Rakušana je nutné „připustit, že se až moc často pouštíme do upocených dohod, kterým zatím málokdo rozuměl a málokdo je ocenil“. „Jestli si máme do zbytku volebního období vzít k srdci jednu věc, pak za mě je to tahle: dělat míň kompromisů a víc věcí, které jsou prostě správné,“ apeloval šéf STAN.

Vrátil se i k tragédii na Filozofické fakultě. „Nebudu lhát, když řeknu, že se mnou máloco v životě zacloumalo tak, jako vidět v pátek ráno chodby Filozofické fakulty. A že mě máloco ohromilo tolik, jako profesionální práce všech, kdo tam ve čtvrtek zasahovali,“ vzkázal Rakušan.