Odborník chválí studenty zabarikádované při střelbě: Takhle to má vypadat, udělali to nejlíp, jak mohli!

Tři dny před Vánoci otřásla celou zemí střelba v budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Ta se s celkovým počtem čtrnácti mrtvých a pětadvaceti zraněnými zapsala do dějin jako nejtragičtější střelba v historii České republiky. Na sociálních sítích se během dne objevily i šokující záběry z vysokoškolských učeben a kanceláří, kde se lidé pomocí všeho, co bylo po ruce, zabarikádovali před šíleným střelcem (†24).

„Musím říct, že to ti lidé udělali nejlíp, jak mohli. Přesně takhle by to mělo v podobných situacích vypadat. Ta barikáda je dobře provedená. Ideální je dveře i zamknout, ale je jasné, že v takový moment myslíte na jiné věci, než hledání klíčů,“ popsal Blesku instruktor moderní sebeobrany a kriminolog Pavel Houdek.

Uteč, schovej se, bojuj!

V tomto případě se dveře otvíraly do učebny. Odborník přiblížil i to, jak si pomoci v momentě, kdy se dveře otevírají na opačnou stranu. „Když se otevírají ven, pomůže vzít nějaký opasek či šňůru a přivázat to na kliku a jiný těžký předmět v místnosti,“ vysvětlil další možnosti Houdek.

Ten na sociální síti X (dříve Twitter) stručně vysvětlil, co v podobných případech dělat. „Oficiální postup v situaci, kdy se střílí, je: uteč, schovej se, bojuj,“ poradil odborník.

Blesk upozornil i na to, jak se situace liší, pokud dojde ke střelbě venku na ulici.

V takových momentech je nejdůležitější schovat se ideálně za těžké betonové věci, jako je květináč či náklaďák. „Pokud slyšíte výstřely, zastavte se na pár vteřin. Zorientujte se v tom, co se kolem vás děje. Když z ničeho nic poběžíte někam a nevíte kam, můžete třeba skočit pod tramvaj nebo pod kola auta. Je důležité zjistit, odkud to jde a pak jednat dál,“ řekl Blesku kriminolog.

Hrát mrtvého se nevyplácí

Někteří ze svědků masakru po tragédii popsali, že někdo z přítomných fungoval jako „návnada“. Podle Houdka je nejdůležitější mít v takovýchto případech plán. „Když se střelci nějak podaří prorazit barikádu, máte de facto dvě možnosti. Nedělat nic, anebo zemřít. Vím, že to zní hrozně, ale v takový moment je potřeba zaútočit. Vzít do ruky něco těžkého jako hasičák, židli, cokoliv. Miřte na oči a bodejte jako šicí stroj. Ano, zní to hodně odporně – ale jde o holý život,“ vysvětlil odborník.

Často zarytá představa, že má člověk v podobných chvílích „hrát mrtvého“ není podle Houdkových zkušeností šťastná. „Jistě, jsou lidé, kteří si tím zachránili život. Na druhou stranu, pachatel zpravidla moc dobře ví, co dělá. Když má takový člověk plán, střílí i tzv. rány na jistotu, a i „mrtvý“ ji může dostat,“ popsal zkušený kriminolog.

Další ze svědků kalkulovali s tím, že během masakru na filozofické fakultě udělali několik chyb. „Po zamčení jsme se nezabarikádovali. Nevolali jsme policii (to mě trošku mrzí, ale snažili jsme se být hlavně ticho, policii jsme už viděli). Málem jsem vystrčil hlavu, zda to nejsou nějaké opravy, ale něco mi zabránilo. Mohli jsme se dřív zamknout,“ zamyslel se jeden z přeživších. Podle Houdka nemá smysl přemýšlet nad tím, co šlo dělat jinak, ale hlavně nad tím, že jsou tito lidé v pořádku a naživu.

Útok plánoval týdny až měsíce

Během střelby byli v budově i pedagogové, kteří se snažili zahnat studenty do tříd a zabarikádovat se s nimi. „Tohle je zase správný přístup. Panika je to nejhorší, co může v takový moment nastat. Je skvělé, že tam byl někdo z kantorů, kdo dokázal zajistit relativní klid a vyděšené lidi uklidnit,“ pochválil odborník.

V současnosti je podle něj nejdůležitější nezaměřovat pozornost na osobu pachatele, protože „sláva“ je přesně to, co si by si přál. „Já sám za sebe jsem přesvědčen o tom, že to nebyl spontánní čin, a myslím si, že ho plánoval týdny či měsíce. I když je to pro všechny z nás citlivé, je důležité se teď bavit o tom, jak se nedejbože zachovat, kdyby se kdokoliv do podobné situace dostal,“ dodal závěrem pro Blesk instruktor moderní sebeobrany a kriminolog Pavel Houdek.

22:20 ČTK: „V sobotu minutou ticha památku obětí střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze uctí také obchody. V poledne se zastaví obsluha a prodej na pokladnách. K pietě se připojí i pracovníci ve skladech nebo e-shopech. Na síti X to dnes uvedl prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza. Zákazníky vyzval, aby minutou ticha památku obětí uctili také. Na sobotu vláda v Česku vyhlásila státní smutek.” 22:07 Velmi smutná zpráva přichází z České atletického svazu. Další obětí, která nepřežila řádění šíleného střelce na FF UK, je nadějná atletka Klára Holcová. „Reprezentovala Starou Boleslav a ve vrhu koulí získala devět medailí na domácích šampionátech,” uvádí svaz na sociálních sítích. Rodině, přátelům a blízkým přejeme upřímnou soustrast. 21:09 Policie nenechává nic náhodě. Několik hlídek vyjelo na náměstí I.P. Pavlova, kde se měl nacházet muž s granátem. Na místě zasahovali i pražští hasiči. Náměstí policisté obšancovali. Nikomu nebyl povolený vstup z metra ani do metra. Vlaky stanicí jen projížděly. Omezení na místě bylo po chvíli ukončeno. Podle pyrotechnika se jednalo pouze o maketu granátu. Zobrazit celý online