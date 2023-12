Silvestr ONLINE: Česko slaví nový rok. V Praze bouchá pyrotechnika i přes zákazy

Starobní, invalidní a pozůstalostní penze se ode dneška zvyšují, a to všem stejně o 360 korun. O tuto částku vzroste solidární pevná část důchodu. Valorizaci upravuje vládní nařízení, které začalo dnes platit. Kabinet při přidání vycházel ze zákonných pravidel. Podle ministerstva práce by se průměrný starobní důchod měl v lednu dostat nad 20.600 korun. Do všech penzí by mělo z rozpočtu příští rok putovat přes 700 miliard korun. Starobní, invalidní či pozůstalostní důchod dostává přes 2,8 milionu lidí.