Dotace na škody na majetku po čtvrtečním tornádu na jižní Moravě dostanou všichni postižení občané, a to bez ohledu na to, zda byli pojištění. Lidem s pojištěním se kompenzace ve výši dvou milionů korun sníží podle úhrady, kterou dostanou od svých pojišťoven. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce to dnes řekla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Stát také připravuje dotace pro podnikatele ze zasažených obcí, dostat by mohli až 80 procent z hodnoty zničeného majetku.