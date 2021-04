„Myslím, že reakce vlády je směsicí správných kroků a chyb,“ zhodnotil Sobotka počínání vlády v současné diplomatické přestřelce s Ruskem.

Podle bývalého premiéra bylo správné, když česká vláda na samém počátku v minulém týdnu vyhostila ruské diplomaty. Co ale vládě vyčetl, je naopak to, že se jí nepodařilo rychleji a organizovaněji přesvědčit k podobné reakci ostatní evropské státy.

„Je chyba, že Jan Hamáček nevyužil pondělní zasedání a nedokázalo se srozumitelně našim spojencům vysvětlit, co po nich chceme, co po nich žádáme,“ míní bývalý premiér s tím, že se nepřipojili ani nejbližší spojenci ze skupiny V4.

„Kde je reakce Polska, kde je reakce Maďarska? Proč se za nás V4 nepostavila jako celek?“ diví se bývalý premiér, podle kterého vláda nevyužila dostatečně komunikační potenciál. „Kdy jindy by ČR měla takto širokou defenzivu rozjet, než je právě v této situaci,“ dodal Sobotka.

„Nebyl to akt státního terorismu, byl to akt na zboží, které patřilo bulharskému zbrojaři.“ Výrok premiéra Babiš, který podle Bohuslava Sobotky nenapomáhá příliš věrohodnosti celého případu v zahraničí, a i to může být prý důvod, proč okolní státy s reakcí zatím spíše vyčkávají.

Stejně tak podle Sobotky nenapomáhalo ani týdenní mlčení prezidenta Miloše Zamana, který podle svých potřeboval prostor na sbírání materiálů, aby si mohl udělat o výbuších z roku 2014, při kterých zemřeli dva lidé, nějaké závěry. Sobotku ale Zeman svým projevem příliš nepřesvědčil a příliš podle něj nepomohl ani obrázku Česka v zahraničí.

„Místo toho, aby podpořil naší diplomatickou iniciativu, tak podle mého nahrál ruské propagandě a ruské verzi,“ kritizoval Sobotka Zemanovo vystoupení.

Sobotka má podle svých slov také indicie o tom, že vláda neprodlouží v létě mandát šéfovi BIS Michalu Koudelkovi. Toho navíc ani letos Zeman podle svých slov opět nepovýší. „Ohrožení Michala Koudelky trvá,“ řekl v ČT Sobotka.

Sobotka se zmínil také o tom, že prezident Zeman je velmi prorusky ovlivňovaný i ze strany svých spolupracovníků. Moderátor Václav Moravec Sobotkovi připomněl fotografii, která zachycuje Zemana u ruského prezidenta Vladimira Putina. Českou hlavu státu přitom nedoprovázel velvyslanec Vladimír Remek, ale kancléř Vratislav Mynář a také neoficiální poradce Martin Nejedlý - držitel diplomatického pasu.

„Možná jsme mohli otázku diplomatického pasu vyřešit za naší vlády,“ reagoval Sobotka na cestovní doklad Nejedlého.

K politické situaci se nechtěl bývalý předseda vlády příliš vyjadřovat, protože už podle svých slov žije soukromý život. Svého nástupce v čele vlády - tedy Andreje Babiše považuje za slabého premiéra, který si nechává mluvit do složení vlády.

„Jako předseda vlády jsem se snažil hájit princip prezidentské republiky. Současný premiér je slabý, protože si nechává hovořit do vládní sestavy. Nejsme v prezidentském systému,“ zhodnotil Sotka.