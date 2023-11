Před 15 lety zastřelili vrazi vymahače Jiřího a jeho přítelkyni: Těla pak zakopali v lese

„Za pár minut jsme doma,“ zněl poslední telefonát Jiřího Munzara, který v červnu 2006 volal svým rodičům. Společně s ním v autě byla ještě jeho přítelkyně Ivana Dvořáková. Domů ale ani jeden z nich nedorazil, oba se stali obětmi dopředu promyšlené vraždy.

Za mordem stála trojice mužů. Recidivista Pavel Feierfeil a dva dlužníci Jiří Salavec s Tiborem Zemanem. Trojice obžalovaných si vraždu předem naplánovala. Věděli tak, co jak a kde chtějí udělat. Za vším stál rostoucí úrok dluhů, které dvojice u Munzara měla. Ten je měl poté vydírat a dluh u nich vymáhat. Kvůli penězům už ale dlužníci nevěděli kudy kam, rozhodli se proto pro vraždu.

„Zeman obstaral pistoli a najali Feierfeila. Salavec Munzara vylákal na smluvené místo,“ popsal tehdy u soudu v Hradci Králové soudce. Feierfeilovi slíbili za zabití Munzara padesát až sto tisíc korun.

Neměli se čeho chytit

Případ podezřelého zmizení Jiřího a Ivany od začátku vyšetřovala královéhradecká mordparta, tedy tým, který vyšetřuje ty nejzávažnější činy v kraji. A dlouho se vyšetřovatelé neměli čeho chytit, dvojici se nepodařilo vypátrat a podezřelé už vůbec ne. V srpnu 2006 se ale v Praze objevila octavia, kterou jezdil zavražděný. A byla celá od krve.

Pro kamaráda cokoliv

Jen díky složitému vyšetřování se policistům podařilo přijít na tři podezřelé. Munzara zastřelil Feierfeild u Litíče na Trutnovsku, kam ho společně vylákali. Na místě mezi nimi došlo ke konfliktu, po kterém ho nájemný vrah střelil do hrudníku. Vraždu svého přítele viděla i Ivana Dvořáková, která se tak pro trojici stala nepohodlným svědkem. Zastřeleného vymahače hodili do kufru, ve kterém seděla i Ivana.

Zeman později u Vamberku zastřelil i Dvořákovou, která se snažila utéct. Střelil ji do hlavy. Předtím celou dobu jela v kufru s mrtvolou svého přítele.

„O tom, že mám zastřelit Munzara, jsem se dozvěděl až cestou na místo. Zeman byl kamarád, udělal bych to, i kdybych za to neměl ani desetník. Munzar je vydíral, tak jsem klukům pomohl. Dostal jsem za to asi 32 tisíc korun. Ji jsem nezabil, udělal to později Zeman, byla v tom nevinně,“ prohlásil u soudu nájemný vrah.

Těla se našla v lese

Těla pak pachatelé zakopali v lese okolo Sobotína na Šumpersku, 150 metrů od sebe. Na místo je přitom později dovedli samotní vrazi, navíc ještě ten den, co je zadržela zásahová jednotka. „Po případu manželů Stodolových to byl pro mě druhý nejzávažnější a nejkomplikovanější případ, jaký jsem kdy vyšetřoval. Složitý byl tím, že bylo obtížně se k pachatelům dostat, a to hlavně vzhledem k prostředí, v jakém se Munzar s Dvořákovou pohybovali. Pachatele byl problém vypátrat,“ popsal před lety kriminalista Milan Šimek. Munzarovi před zakopáním ukradli z krku zlatý řetízek a z ruky hodinky.

Výjimečné tresty

Celý soudní proces byl složitý, královéhradecký soud poslal trojici do vězení s tresty od 19 do 23 let. Vrchní soud je ale zmírnil, Zemana a Feierfeila poslal do vězení na 20 let, Salavce na 14 let. Do hry pak vstoupil Nejvyšší soud, který dva rozsudky ze tří zrušil. Od Vrchního soudu v Praze dostali Zeman a Salavec tresty 19 a 12 let vězení, trest nájemného vraha se nezměnil.