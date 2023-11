Farář s uříznutým penisem: Nechápal, proč je v nemocnici!

Faráře z obce nedaleko Českých Budějovic objevila záchranná služba společně s hasiči minulý týden večer. Do jeho domu se hasiči museli probít skrze troje dveře, záchranáři pak na zemi objevili ležícího 61letého muže, který měl uříznutý penis.

Kde úd skončil se neví, nenašel se. Okolo muže pobíhal ale jeho pes. Záchranná služba následně muže převezla do nemocnice. Tam se později také podrobil psychologickému vyšetření. A podle zdroje Blesku, který je s případem obeznámený, si farář ani neuvědomoval, co se mu stalo.

61letý muž si prý myslel, že se do nemocnice dostal kvůli tomu, že se mu udělalo nevolno. Přitom se o něj jeho okolí strachovalo, protože nedorazil na smluvenou schůzku a den se neozýval. Jeho stav se ale později začal zhoršovat, lékaři se proto museli uchýlit k razantnímu kroku.

Jak jsme již psali, faráře museli převézt do umělého spánku a připojit na umělou plicní ventilaci. K tomu všemu ještě přestal hýbat jednou části těla a začal špatně mluvit. Co se přesně s farářem děje, lékaři zatím netuší. „Vypadá to na nějaký virový původ, zatím není v ohrožení života, ale to se může změnit,“ popsal Blesku další zdroj. Muž pravděpodobně trpí zánětem mozku.