Stav faráře z jižních Čech se zhoršuje: Přestal hýbat polovinou těla a mluvit! Rázný krok lékařů

Stav faráře z jižních Čech, kterého před několika dny našli v jeho rodinném domě s uříznutým penisem, se začal zhoršovat. Lékaři ho museli přesunout na jiné oddělení, uspat a napojit na plicní ventilaci. Nešlo tedy o náhlé upadnutí do bezvědomí. Podle zdroje Blesku nemohl hýbat polovinou těla a pořádně ani mluvit.

Uznávaného faráře z malé obce v jižních Čechách objevila minulý týden záchranná služba s policisty a hasiči v jeho rodinném domě. Okolí se o něj začalo strachovat, v domě ležel na zemi s uříznutým penisem. Ten se ale nenašel, uvnitř s ním byl ještě jeho pes.

Jak se mu jeho zranění stalo, se zatím neví. 61letý muž ale skončil v českobudějovické nemocnici, kde ho po několika dnech od přijetí museli dát do umělého spánku a zaintubovat. Jeho stav se podle zdroje Blesku začal náhle zhoršovat, nejprve přestal hýbat jednou částí těla a začal špatně mluvit. Lékaři se následně rozhodli, že muže přesunou na Anesteziologicko-resuscitační oddělení (ARO), kde ho následně uspali a napojili na umělou plicní ventilaci.

Co se přesně s farářem děje, lékaři zatím netuší. „Vypadá to na nějaký virový původ, zatím není v ohrožení života, ale to se může změnit,“ popsal Blesku další zdroj. Muž pravděpodobně trpí zánětem mozku.

Dobývání se skrze dveře

Záchranná služba společně s hasiči a policií do obce vyrazila ve středu večer. Předcházela tomu obava lidí, že by se faráři něco mohlo stát. Nedorazil totiž na smluvenou schůzku a neozýval se. Hasiči se museli dobývat skrze troje dveře, v rodinném domě objevili na zemi ležícího 61letého věřícího s uříznutým penisem. Kolem něj pak pobíhal ještě jeho pes.